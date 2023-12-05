Продажа елок и сосен продлится, скорее всего, до 30 декабря.

Сейчас стоимость живых новогодних деревьев примерно на 10% выше, чем в прошлом году. Продажа елок и сосен официально стартовала 1 декабря.

"Цены не сильно изменились. Сейчас от 1,5-2 метра сосна стоит 216 гривень, а ель - 246 гривень. То есть стоимость по сравнению с прошлым годом увеличилась процентов на 10", – рассказали в комментарии УНИАН в Киевском лесном хозяйстве.

В то же время сообщается, что в этом году продажа елок и сосен официально стартовала с 1 декабря, однако в основном это произошло с 4 декабря и продлится, скорее всего, до 30-го.

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Также отмечается, что новогодние деревья срубают только ввиду спроса покупателей.

"Нет такого, что, например, срубили тысячу штук и потом их не реализовали", – подчеркнули в лесном хозяйстве.

Елка 2023 в Киеве

В Киеве на Софийской площади устанавливают главную елку. В этом году она будет 12-метровой. Тему ее убранства пока не разглашают, об этом станет известно на открытии – 6 декабря, на Николая.

В КМВА отмечают, что елка будет установлена исключительно за средства меценатов - без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию.

В Киеве на Рождество и Новый год массовые празднования и ярмарки на открытой местности на будут проводиться. На период зимних праздников комендантский час будет действовать как всегда неизменно-с 00: 00 до 05: 00.

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