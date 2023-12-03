В то же время, открытие новогодней елки на Софийской площади состоится 6 декабря.

В Киеве на Рождество и Новый год массовые празднования и ярмарки на открытой местности на будут проводиться. На период зимних праздников комендантский час будет действовать как всегда неизменно - с 00:00 до 05:00.

"Сегодня на Софийской площади запланировано начало монтажных работ по установке новогодней елки. Открытие будет на 6 декабря-День святого Николая", - говорится в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram.

В связи с этим, елка будет установлена исключительно за средства меценатов - без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию.

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"На Рождество и Новый год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий - ни ярмарки, ни празднований. Такое решение, принял Совет обороны Киева", - отмечается в сообщении.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации, генерал-полковник Сергей Попко, если и будут организованы какие-то точечные праздничные мероприятия, то они будут проводиться в закрытых локациях, а не на открытом пространстве, с соблюдением всех определенных мер безопасности.

Рождество 2023 в Киеве - последние новости

Уже второй год подряд страна живет в условиях войны, в Киеве продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключений продлится на рождественско-новогодние праздники. Возле главной елки будет расположена фотозона, где будут расположены несколько небольших елок с игрушками на ветках.

Руководитель ООО "ГЛОБАР-ДЕКОР" Надежда Тутенко рассказала, что в Киеве новогоднюю искусственную елку высотой 12-метров будет украшено Гербом Украины.

При этом напомнила, что в прошлом году было принято коллегиальное решение: пока у нас война в стране, то на елке будет размещен Герб, а рождественская звезда к нам вернется уже с победой. Она отметила, что все устанавливают за свой счет, средств из государственного бюджета не тратится на этот проект.

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