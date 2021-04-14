Если Кремль пойдет на применение военной силы против Украины, Евросоюз перейдет на новый уровень санкций.

Во время очередной сессии Европарламента, которая будет проходить с 26 по 29 апреля, европарламентарии обсудят и примут специальную резолюцию об агрессивной политике Кремля в отношении Украины.

Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Литвы, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает ТСН.ua.

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Резолюция будет касаться дополнительных санкций, которые Запад может ввести в случае применения Россией военной силы против Украины.

"Сейчас поднимается вопрос о том, что в ближайшее время в Европарламенте во время очередной сессии может быть дискуссия (о стягивании российских войск к украинским границам – ред.) с принятием специальной резолюции, где мы бы высказались как политики, как члены ЕП насчет тех инструментов, которые ЕС и весь Запад мог бы использовать, чтобы предупредить Кремль и не позволить ему пойти на военные агрессивные шаги. Здесь уже ставится вопрос и лидерами ЕП. В том числе и лидером нашей партийной группы Европейской народной партии Манфредом Вебером (он представляет Христианских демократов Германии), которая является самой большой в ЕП", - говорит Андрюс Кубилюс.

По словам литовского евродепутата, Вебер лично высказался, относительно того, что в случае если агрессивность Кремля как-то проявится, придется перейти уже на новый уровень санкций, включая и отключение российской финансовой системы от SWIFT.

"Некоторые серьезные эксперты называют это финансовой "атомной бомбой" по отношению к экономике России. Я не знаю, как эта дискуссия будет развиваться в ЕП, но то, что обеспокоенность общая и нет большой разницы между скажем левыми или правыми в ЕП, это точно", - подытожил Андрюс Кубилюс.

Что этому предшествовало

В марте 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты некоторых банков в соответствии с решением Минфина США. Среди первых пострадавших были клиенты банков АКБ "Россия", "Собинбанк", "Инвесткапиталбанк", СМП Банк, "Финсервис" и другие.

Эти российские кредитные организации были внесены в так называемый лист Specially Designated Nationals List - список граждан и компаний, к которым применяются санкции США.

Включение в этот список означало блокировку всех американских активов банков и запрет на осуществление всех операций по любым зарубежным счетам. Кроме того, существовало "правило 50%", в соответствии с которым под санкции подпадали все организации, в которых фигурант перечня Минфина США владеет от 50% акций.

Центральный банк РФ тогда сделал заявление, что при необходимости окажет поддержку банку «Россия», а санкции США не повлияют на его финансовую устойчивость.

21 марта 2014 года председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Наталья Бурыкина заявила, что американские платежные системы Visa и MasterCard, которые прекратили сотрудничать с рядом российских банков, могут лишиться права на работу в России.

13 апреля 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard.



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Автор: Елена Коваленко