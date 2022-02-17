Бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ", который развивает известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, начал разработку программы для образовательного кластера проекта.

В "Экополис ХТЗ", где создаются индустриальный и технопарк, а также R&D-экосистема, будет реализована модель качественной подготовки будущих специалистов мирового уровня на основе концепции "lifelong learning". Такая программа непрерывного образования предполагает формирование системы, включающей все этапы образования — от садика до вуза и дальнейшего развития специалистов на основе новых требований и вызовов к их квалификации и навыкам.

"Индустрия 4.0 актуализирует проблематику подготовки инженерной элиты. Без серьезного повышения качества подготовки инженерных кадров невозможно освоение и внедрение новейших технологий. Бизнес-парк "Экополис ХТЗ" наряду с индустриальным, формирует мощный образовательный кластер. Учитывая ситуацию, в которой оказался мир, мы выбрали модель lifelong learning. Наша программа непрерывного образования включает всю цепочку субъектов "Детский сад – школа – колледж – ВУЗ". Сейчас экспертная группа работает над тем, как вернуть инженерному образованию опережающий характер и компетенции soft skills", — рассказал о развитии образовательной экосистемы в "Экополис ХТЗ" директор управляющей компании бизнес-парка Виталий Баранников.

Формирование программы развития образовательного кластера бизнес-парка высоких технологий Ярославского осуществляется в рамках стратегического партнерства с ведущими ВУЗами Харькова. В экспертную группу войдут представители ведущих технологических вузов, местного самоуправления, DCH, и профильных профессиональных кластеров региона. К развитию образовательного кластера "Экополис ХТЗ" планируется привлечение государственных, частных и общественных образовательных учреждений, которые обеспечат организационное и содержательное единство всех этапов образования.

Проект программы lifelong learning реализуется в рамках общей политики КСО группы DCH Александра Ярославского, которая сфокусирована, в частности, на поддержке вузов. Лично Александр Ярославский широко известен как крупнейший меценат в этой сфере. За вклад в развитие Харькова и его вузов, президент группы DCH решением ученых советов удостоен двух титулов Doctor Honoris Causa (почетный доктор) Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова и Харьковского национального университета имени Каразина.

Как известно, на основе "Экополиса ХТЗ" Александра Ярославского по поручению президента Украины Владимира Зеленского создают Украинскую Кремниевую долину. Проект реализуется как один из приоритетов Стратегии развития Харькова до 2030 года. О готовности стать резидентами "Экополиса ХТЗ" заявили мировые технологические гиганты ZTE и Huawei, а также глобальные IT-лидеры Dell и Hewlett Packard. Здесь разместит свой хаб "Укрпошта". Международные инвесторы, в числе которых Натаниэль Ротшильд, Джек МА, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, проявляют интерес к "Экополису ХТЗ" и выразили готовность софинансировать его создание и развитие. Инвестиционная емкость проекта достигает $1 млрд, его реализация даст Харькову более 10 тыс. современных рабочих мест.