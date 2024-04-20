Codes — это информационный сервис, который предлагает бесплатные промокоды и купоны для многих известных брендов.

Третий год подряд украинцы проходят испытание на стойкость, умение преодолевать трудности и адаптироваться к жизненным реалиям. Касается это и сферы потребления. Большинство украинцев научились планировать покупки и рационально тратить деньги. Многие вынуждены экономить, чтобы удовлетворить базовые потребности. На еду и обязательные платежи украинцы тратят более 65% своих доходов и только по 2% на досуг и товары домашнего потребления.

Тренд бюджетирования и рационализация расходов

После резкого падения покупательской активности в марте 2022 года спрос начал восстанавливаться. В некоторых категориях, таких как покупка продуктов питания, он достиг довоенного уровня. Постепенно увеличиваются объемы продаж одежды, бытовой химии, гаджетов для дома, инструментов, гигиенических средств и других товаров.

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Вместе с тем от 40% до 77% потребителей, согласно результатам соцопросов, вынуждены экономить на покупке различных групп товаров. Примерно половина из них, по данным экспертов сервиса с промокодами Codes, с целью экономии использует промокоды интернет-магазинов на скидку и покупает акционные товары.

В некоторых категориях, как выяснили в Codes на основе анализа запросов, спрос на промокоды по сравнению с 2021 годом вырос на 60%.

Чаще всего посетители сервиса искали промокоды, которые дают возможность получить скидку на такие товары:

одежда и обувь — 75% от общего количества запросов;

бытовая химия и товары для дома — 72%;

косметика — 68%;

электроника — 65%;

товары для детей — 63%;

корма для животных — 59%;

автозапчасти — 48%.

Также в прошедшем году украинцы чаще покупали во время акций различные аксессуары, парфюмерию и книги.

Поскольку потребительское поведение стало более рациональным, количество незапланированных покупок существенно уменьшилось. По данным соцопросов, только 8% взрослых украинцев в 2023 году делали спонтанные покупки.

Для сравнения: в 2021 году около 55% граждан покупали импульсивно, под влиянием рекламы или потому, что в магазине им понравился товар.

В связи с рационализацией потребления 55% украинцев стали меньше посещать рестораны и бары. Почти 58% опрошенных реже ходят в кинотеатры и на концерты. А вот просмотр телевизионных передач и контента на стриминговых платформах увеличился более чем на 30%.

Хотя развлечения и отдых пока не в приоритете, около 25% пользователей сервиса Codes интересовались возможностью купить со скидкой билеты в кино, на концерты, экскурсии, для бронирования мест в отелях и т.п.

В русле тренда бюджетирования 50% украинцев начали чаще готовить дома. При этом примерно 47% закупают продукты впрок. Такая тенденция возникла под влиянием двух основных факторов — рост цен и неуверенность в том, что не возникнут перебои с поставками продуктов.

Codes — это информационный сервис, который предлагает бесплатные промокоды и купоны для многих известных брендов.