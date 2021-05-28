Участники протеста требуют возобновить строительство и достроить дома за 3 года.

Обманутые инвесторы обанкротившегося банка «Аркада» пикетируют центр Киева, требуя возобновить строительство 39 домов.

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи участников протеста-инвесторов банка «Аркада» требуют от чиновников обратить внимание на остановленное в 2018 году строительство квартир в трех жилых комплексах «Эврика», «Патриотика», «Патриотика на озерах».

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В частности, пикетирующие требуют возобновить строительство домов и достроить их за 3 года.

На плакатах участников протеста заявлены требования: «Государство должно выкупить свободные квадратные метры в недостроенных домах», «Государство должно выделить 3,6 млрд грн финансирования в виде льготных кредитов», также участники акции скандируют : «Ганьба!».

Участники протеста требуют, чтобы к ним вышел глава Национального банка Кирилл Шевченко и ответил, когда требования инвесторов банка «Аркада» будут выполнены.

Банк «Аркада»: что необходимо знать

Банк «Аркада» и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах», которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей число пострадавших превышает 30 тысяч.

В августе 2020 года правление НБУ отнесло банк «Аркада» к категории неплатежеспособных.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа начал процедуру вывода банка «Аркада» с рынка.

3 сентября 2020 года президенту банка «Аркада» было сообщено о подозрении в присвоении 50 млн грн из фондов строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» в Киеве.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка «Аркада», вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является банк «Аркада».

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Автор: Богдан Слуцкий