28 мая 2021 года тысяча инвесторов придут к президенту Украины и высокопоставленным должностным лицам за помощью в решении вопроса финансирования достройки ЖК «Патриотика» и ЖК «Эврика» за 3 года, беспрепятственного строительства ЖК «Патриотика на озерах».

Проходит год самого длительного и масштабного протеста инвесторов, результат следующий:

11 тысяч пострадавших семей и 39 недостроев

создание Межведомственной рабочей группы при Кабинете Министров Украины и 10-ки заседаний

начало ликвидации банка «Аркада» и расследование преступлений, которые к этому призвели

2 больших аудита объектов «Аркады» для определения бюджета на достройку (ЧАО «Киевгорстрой» и ООО «Stolitsa Group»)

подписание Меморандума о решении вопроса достройки 12 сторонами.

Однако, спустя год всех усилий и ежедневной кропотливой работы строительство до сих пор не восстановлено.

Дело в том, что для достройки квартир инвесторов за 3 года необходима поворотная финансовая поддержка Государства в размере 3,6 млрд. грн. В ином случае, если полагаться только на силы инвесторов и компании Stolitsa Group, строительство может затянуться на десятки лет.

Поэтому инвесторы Аркады вновь вынуждены выходить на масштабный митинг в правительственном квартале, их борьба за свои права на жильё активно продолжается.

Основные требования инвесторов:

1. Приобретение за счет денег государственного бюджета свободных квартир в жилых комплексах «Эврика», «Патриотика», а также свободных квартир в размере 10% от общего перечня квартир в ЖК «Патриотика на озерах» (через ЧАО «Украинская Финансовая Жилищная Компания» и по бюджетным программам строительства жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава);

2. Предоставление застройщику долгосрочного кредита под государственные гарантии по льготным процентным ставкам.

Предусматривается, что такая поддержка инвесторов Аркады и компании-застройщика Stolitsa Group в полной мере поможет реализовать положения Меморандума и дать мощный толчок развитию целевых государственных программ обеспечения населения жильем и программы ипотечного кредитования, инициированного Президентом Украины.

План митинга:

09:30 – митинг возле Офиса Президента Украины, разворачивание самого большого в Украине национального флага гигантских размеров.

11:00 – шествие митингующих от ОПУ к пешеходном мосту на Майдане Независимости возле Аллеи Героев Небесной сотни. Разворачивание и демонстрация мегафлага на мосту, а также самого большого в Украине национального флага гигантских размеров.

12:00 – шествие митингующих от пешеходного моста на Майдане Независимости к Кабинету Министров Украины с заполнением одной стороны пешеходной зоны и дорожного движения. Демонстрация мегафлага.

12:30-17:00 – установка тематической инсталяции под стенами КМУ, митинг.

Справка: https://investors.in.ua/

Ресурсы: https://www.facebook.com/ArkadaNedobudovi

Канал Об'єднання інвесторів банку Аркада

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Автор: Григорий Бондарь