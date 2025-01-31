Вырученные средства пойдут на нужды украинской армии.

К годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину "Укрпочта" совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности еженедельно будут продавать на аукционах оружие, выпущенное в Российской империи и Советском Союзе.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале. На открытых аукционах будет выставлено 11 демилитаризованных револьверов "Наган".

"А почему бы не потроллить врага и не продать с аукциона "имперское" оружие и собрать средства на современное для ВСУ? Чтобы империя исчезла или хотя бы потерпела поражение", - написал Смелянский.

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Отмечается, что это оружие было изготовлено на Императорском Тульском оружейном заводе. Первый лот датируется 1915 годом, а остальные револьверы - периодом 1906-1914 годов. Стартовая цена - 5000 грн. Вырученные средства пойдут на нужды украинской армии.

"Укрпочта" - последние новости

Государственный почтовый оператор выпустил ко Дню Соборности, который отмечается 22 января, почтовые марки с изображением традиционной одежды украинцев Кубани, Белгородщины и Курщины.

28 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан почтовый банк путем передачи "Укрпочте" акций банка, ранее принадлежавших российским олигархам.

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