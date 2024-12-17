Компания сократит рабочий день 24 и 31 декабря.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" не будет работать 1 января 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в эфире телемарафона.

"Достаточно высокая нагрузка в это время, но, тем не менее, мы пытаемся найти баланс. Поэтому 24 декабря мы работаем до 17:00. И 31 декабря мы работаем до 17:00. 1 января - выходной", - сказал Смелянский.

Глава "Укрпочты" добавил, что все остальные дни - согласно обычному расписанию.

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Работа почты в Украине во время праздников

Ранее украинская компания "Новая почта" обнародовала график работы в период новогодне-рождественских праздников. Так, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать по следующему графику:

25 декабря - по обычному расписанию;

31 декабря - до 17:00 (может отличаться в зависимости от отделения);

1 января - отделения и курьеры не будут работать.

Напомним, что государственные праздники, согласно украинскому законодательству в мирное время должны быть выходными днями, а в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Но поскольку сейчас страна находится в военном положении, то согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных не предвидится. Впрочем, в негосударственных компаниях этот вопрос остается на усмотрение работодателя.

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