Они посвящены годовщине подписания указа "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

Государственная "Укрпочта" выпустит ко Дню Соборности, который отмечается 22 января, почтовые марки с изображением традиционной одежды украинцев Кубани, Белгородщины и Курщины.

Как сообщается в Telegram-канале генерального директора компании Игоря Смелянского, новая марка посвящена годовщине подписания президентом Украины Владимиром Зеленским указа "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

"День Соборности имеет особое значение для всех украинцев, ведь в самом термине "соборность" сочетается идея объединения в одно государственное целое всех территорий страны и сплоченность и единство всех граждан независимо от их национальности. Выпуском новой марки "Укрпочта" поддерживает возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Каждая марка содержит уникальное изображение национального украинского наряда в зависимости от праздника, на который в этот костюм наряжались в определенном регионе. Все марки выпуска "Украинская народная одежда" созданы заслуженным художником Украины - Николаем Кочубеем.

Видео дня

Отмечается, что почтовый блок "Украинская народная одежда" состоит из шести марок: "Курщина. Праздник Евдокии"; "Курщина. Праздник Прокопия"; "Белгородщина. Пасха"; "Белгородщина. Колодий"; "Кубань. Праздник Рода"; "Кубань. Праздник Георгия". Приобрести их можно будет с 22 января. Сейчас доступен предзаказ на сайте.

"Укрпочта" - последние новости

Напомним, 10 января национальный почтовый оператор выпустил марку, которая содержит отсылку на высказывание Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. Менее чем за двое суток ее продали на сумму более 2 миллионов гривен.

Ранее "Укрпочта" объявила о партнерстве с известным китайским маркетплейсом TEMU. Компания планирует доставлять большую часть посылок до двух дней с момента их пересечения границы Украины.

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