Тираж новой марки 1 миллион 75 тысяч экземпляров.

"Укрпочта" 23 июня открыла предзаказ новой марки и лимитированный мерч посвящен освобождению украинской разведкой от российских оккупантов острова Змеиный.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram.

"Укрпочта" открыла предпродажу нового выпуска "Главное управление разведки Министерства обороны Украины" из серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!". Предзаказать можно по ссылке bit.ly/vypusk-HUR. Средства направят на технику для Сил обороны Украины.

Количество марок в листе — 5+1 купон. Тираж новой марки 1 миллион 75 тысяч экземпляров.

Также "Укрпочта" на этот раз выпустит эксклюзивный и лимитированный мерч: футболка "KOSHARA GUNTER" с котом начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова из 95% хлопка и "Лягушачье озеро", стикерпак, термобутылка, сумка-шопер и коврик для компьютерной мышки.

Предзаказ уже доступен сегодня в онлайн-магазине "Укрпочты" и на маркетплейсах eBay и Amazon. Официальный запуск состоится 30 июня и с тех пор марка будет доступна в отделениях почтового оператора.

Марки от "Укрпочты"

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2023 года был запущен в обращение почтовый блок марок "Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления". В этом почтовом наборе есть "Честь. Мужество. Закон " - Нацгвардия, "Служить и защищать" – Нацполиция и "Безопасность границы - могущество государства " - Госпогранслужба. Также в эту серию должны были войти марки посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки Министерства обороны.

1 июня "Укрпочта" выпустила благотворительный почтовый блок к Международному дню защиты детей. 40 гривен с каждого маркового листа пошли на благотворительность, а именно на помощь детским домам и детям, потерявшим родителей.

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