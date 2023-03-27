Новая услуга "Укрпочты" будет действовать в более чем 60 государствах мира.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" с 1 апреля запускает новую услугу "Мелкий пакет PRIME", которая была разработана международной почтовой корпорацией IPC для формата продаж в интернете.

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", в первую очередь "Мелкий пакет PRIME" ориентируется на постоянных клиентов "Укрпочты", которые экспортируют свои товары, продавая их в интернете. Отмечается, что услуга будет действовать в 67 странах, в частности в Канаде, Великобритании, Германии, Австралии, Франции (планово с 1 мая) и других странах.

В "Укрпочте" также отметили, что стоимость услуги будет дешевле на 8% по сравнению с услугой "Мелкий пакет рекомендованный", которым пользуется почти 80% отправителей из Украины.

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Кроме того, "Мелкий пакет PRIME" предусматривает доставку заказа в почтовый ящик клиента без подписи, а также приоритетный порядок обработки в стране назначения и отслеживание заказа во всех странах этой сети.

Услугу можно будет оформить в онлайн-сервисах: системе АРІ, личном кабинете и мобильном приложении. На период тестового режима, с 1 апреля по 1 мая, оформление возможно только в личном кабинете.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 24 марта генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".

Ранее стало известно, что украинская логистическая компания "Новая почта" откроет первое отделение в Литве. Открытие отделения было запланировано на середину марта.

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