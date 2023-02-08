Первое отделение Nova Post планируют открыть в Вильнюсе.

Украинская логистическая компания "Новая почта" откроет первое отделение в Литве уже в середине марта, в котором можно будет отправлять и получать из Украины посылки весом до 1 тыс. кг.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе компании. Отмечается, что первое отделение Nova Post будет открыто в столице Литвы - Вильнюсе.

"Уже с середины марта вы можете отправлять родным в Литву и получать от них посылки, документы, грузы. И все это делать легко и быстро, как и всегда с "Новой почтой", - говорится в сообщении.

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Первое отделение Nova Post в Вильнюсе будет грузовым. Там можно будет отправлять и получать из Украины посылки до 1 тыс. кг. Его адрес: Вильнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Новости "Новой почты" - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10 января стало известно, что "Новая почта" открыла в столице Польши - Варшаве первое грузовое отделение Nova Post, которое принимает не только посылки и документы, но и отправления до 1 тыс. кг.

В конце декабря стало известно, что компания с начала 2023 года меняет тарифы, поскольку возросли расходы, необходимые для того, чтобы во время войны осуществлять доставку вовремя.

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