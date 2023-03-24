Блок марок уже доступен для предзаказа на сайте оператора.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой марки "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель".

Как сообщил в своем Telegram-канале, с 24 марта, этот блок становится доступным для предзаказа на сайте "Укрпочты". А через неделю планируется запустить его в отделениях оператора.

"За неделю, 31 марта, мы все будем отмечать день освобождения Бучи, Ирпеня, Гостомеля. День героизма и боли, день ярости и мести. К этому дню "Укрпочта", в рамках серии "Города – герои", выпустит марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель", а также открытки и конверты серии. В этом блоке мы выпускаем марки, посвященные всем трем городам-героям Киевской области: там и уничтоженая "Мрия", и люди под мостом в Ирпене, и сожженная вражеская техника на улицах Бучи", - отметил гендиректор "Укрпочты".

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Кроме того, "Укрпочта" также запускает продажу годовой книги "Марки Украины за 2021 год".

Война в Украине и марки

13 октября 2022 года стао известно о том, что "Укрпочта" выпустит новые марки ко Дню защитников и защитниц Украины.

9 декабря 2022 года была выпущена новая марка "Херсон - это Украина".

1 декабря 2022 года стало известно о том, что "Укрпочта" выпустит марку ко Дню ВСУ.

15 декабря 2022 года "Укрпочта" открыла предзаказ новогодней марки.

20 февраля 2023 года стало известно о том, что "Укрпочта" выпускает марку с кратким посланием к Путину.

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