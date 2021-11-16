Услуга "Укрпочта Документы" будет стоить 35 гривен.

Национальный почтовый оператор Украины "Укрпочта" запускает новую услугу по доставке документов.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

"Отправка бумаг станет такой же легкой, как и сама бумага. Ведь мы запускаем новую услугу - Укрпочта Документы", - говорится в сообщении.

Условия новой услуги

Всего за доставку документов надо будет уплатить 35 гривень. Эта сумма включает конверт, страхование и уведомление о статусе отправки. Экспресс-доставка будет длиться до двух дней между областными центрами, до четырех дней - по Украине. Документы не будут взвешивать в отделении, также будет возможность заказать курьера или обратную доставку документов.

Справка УНИАН. "Укрпочта" - национальный почтовый оператор, имеющий наибольшую сеть в Украине - более 11 тысяч отделений. Генеральным директором компании является Игорь Смелянский. Кабинет министров одобрил кандидатуру Игоря Смелянского на должность генерального директора "Укрпочты" в апреле 2016 года, с 1 июля 2016 года он вступил в должность.

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Автор: Юрий Годован