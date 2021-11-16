Национальный почтовый оператор Украины "Укрпочта" запускает новую услугу по доставке документов.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
"Отправка бумаг станет такой же легкой, как и сама бумага. Ведь мы запускаем новую услугу - Укрпочта Документы", - говорится в сообщении.
Условия новой услуги
Всего за доставку документов надо будет уплатить 35 гривень. Эта сумма включает конверт, страхование и уведомление о статусе отправки. Экспресс-доставка будет длиться до двух дней между областными центрами, до четырех дней - по Украине. Документы не будут взвешивать в отделении, также будет возможность заказать курьера или обратную доставку документов.
Справка УНИАН. "Укрпочта" - национальный почтовый оператор, имеющий наибольшую сеть в Украине - более 11 тысяч отделений. Генеральным директором компании является Игорь Смелянский. Кабинет министров одобрил кандидатуру Игоря Смелянского на должность генерального директора "Укрпочты" в апреле 2016 года, с 1 июля 2016 года он вступил в должность.