Украина в вопросе санкций всегда находится в коммуникации с западными партнерами.

Санкции против компаний, которые являются ключевыми в обеспечении работы теневого флота России, в частности Coral Energy (новое название 2Rivers) могут быть введены в ближайшее время.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Я думаю, мы сможем это реализовать очень быстро (речь о Coral Energy- ред). По состоянию на сейчас под санкциями партнеров почти 100 танкеров. Мы же пока законодательно не можем санкционировать танкеры, но эту ситуацию планируем исправить. Компаний, которые оперируют флотом, под санкциями партнеров по миру где-то полсотни. Некоторые также под санкциями Украины, например, "Совкомфлот". Что касается Coral Energy, то я не думаю, что это проблема так же в ближайшее время рассмотреть возможность наложения санкций. По танкерному флоту ключевое - это сейчас иметь совместный санкционный поход - США, ЕС, Великобритания, Япония и Украина. Чем больше мы сможем одинаково санкционировать компаний, кораблей и добавить дополнительные требования к заходу в порты, предоставлению страховых, лоцманских и брокерских услуг, тем это будет больше ограничивать Россию", - пояснил Владислав Власюк.

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Он отметил, что общая сложность в том, что рынок морских перевозок нефти и сжиженного газа абсолютно непрозрачен. "Может быть любая страховка, любой флаг судна. Действуют правила свободного передвижения по открытому морю - и оказывается, что ты не можешь ни проверить, ни ограничить ничего. Танкер может быть под санкциями, но свободно двигаться по Датскому проливу. Второй вопрос - то, что можно было бы сделать, но ЕС не сделал. Я о переуступке танкеров компаний, поскольку у нас минимум 40% российской нефти возят "греческие" танкеры. Есть много компаний, которые имеют танкеры - часть под санкциями, например, Gatik Ship Management или российская "Совкомфлот". Часть еще не под санкциями", - пояснил Владислав Власюк.

При этом он отметил, что украинская власть в постоянной коммуникации с западными партнерами.

"Мы говорим, вот смотрите, есть уязвимое место в российской экономике и надо бить в это место. Даем конкретную информацию, например, что они зарабатывают 8-10 миллиардов от экспорта нефти - и это только разница между потолком цены и тем, за сколько они ее реально продают. Вот общая тема, вот цифры и вот основные игроки. Готовим материал и начинаем убеждать партнеров в необходимости санкций. В какой-то момент, когда мы понимаем, что этот вопрос подготовлен к реализации, мы выносим его на самый высокий уровень. И тогда коммуникационный и медийный эффект от украинских санкций играет максимально правильно для достижения результата. Весь этот процесс имеет определенную логику и последовательность", - пояснил он.

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