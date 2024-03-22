Отказ от списка будет свидетельствовать о том, что Киеву приходится смягчать свою позицию, поскольку ему становится все труднее сохранять поддержку союзников на третий год войны.

Украина может в скором времени убрать из интернета список международных спонсоров войны, в который входят компании, ведущие бизнес в России, после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, Украина может уже в пятницу отказаться не только от списка, но и от связанного с ним веб-сайта, на котором представлена подробная информация о лицах, находящихся под западными санкциями, компаниях и происхождении российских запчастей для оружия.

Хотя этот список не имеет юридической силы, но он стал позором для около 50 крупных компаний, которые ведут бизнес и платят налоги в России и помощи.

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Отказ от списка, отмечает Reuters, будет свидетельствовать о том, что Киеву приходится смягчать свою позицию, поскольку ему становится все труднее сохранять глобальную поддержку своих военных усилий на третий год полномасштабного вторжения.

Как отметил один из осведомленных источников, на Украину давит Китай, но также происходит давление со стороны Франции с целью исключить из списка компании Auchan и Leroy Merlin.

Второй источник подтвердил, что Австрия, Китай, Франция и Венгрия оказывали давление на Киев по поводу списка, добавив, что он может быть удален из Интернета в течение нескольких дней.

В то же время, по информации источников, возможно, список НАПК будет передан в ведение украинской военной разведки и будет поддерживаться. В этом случае неясно, останется ли список публичным.

Список международных спонсоров войны

В начале года Китай пригрозил Украине ухудшением отношений из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции включило 14 китайских компаний в список "международных спонсоров войны".

В общем Украина внесла в список 48 компаний во всем мире. В частности, это австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, китайский техногигант Xiaomi, французские корпорации Yves Rocher и Auchan, транснациональная корпорация Procter &Gamble (бренды Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice и многие другие).

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