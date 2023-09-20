Президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что сейчас важно сохранить экономику Украины.

Президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что восстановление Украины должно начаться сейчас, и не стоит ждать, пока закончится война в стране.

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на интервью Bloomberg Radio, Хойер отметил, что меры поддержки для Украины должны быть осуществлены сейчас, а не однажды, когда "высохнут чернила под мирным договором".

"Нет никакой возможности ждать окончания военного противостояния, прежде чем начать реконструкцию... То, что сейчас необходимо, — это сохранить экономику, обеспечить налоговые поступления, сохранить сельскохозяйственный сектор, чтобы он мог осуществлять экспорт", — сказал Хойер.

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Сообщается, что ЕИБ уже выделил Украине 1,7 млрд евро на восстановление школ, больниц и социального жилья, разрушенного российскими бомбардировками. Хойер также отметил недавнее финансирование восстановления больницы в Одессе.

"Если вы хотите сохранить экономику, ваши мосты, железные дороги, системы общественного транспорта должны работать. Это ключевое направление нашей деятельности", — сказал президент ЕИБ.

Помощь на восстановление Украины

В мае 2023 года в ООН оценили стоимость восстановления Украины после войны. На тот момент речь шла о сотнях миллиардов долларов.

В июне стало известно, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 840 миллионов евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины. Средства будут направлены на подготовку, оценку, финансирование и реализацию проектов восстановления: муниципальной инфраструктуры (школ, больниц и т.п.); общественных зданий с учетом энергоэффективности; инфраструктуры водоснабжения и водоотведения; транспортных сетей и городского общественного транспорта.

21 июня во время конференции по восстановлению Украины в Лондоне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине дополнительные $1,3 млрд на восстановление.

14 сентября 2023 года президент США Джо Байден назначил спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины.

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