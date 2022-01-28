По результатам 2021 года объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое – с 81,3 до 160,1 миллионов долларов США

Украина и Канада готовятся к расширению Соглашения о свободной торговле между странами (CUFTA).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Она рассказала, что обсудила пути совершенствования торговых договоренностей с министром внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Канады Мэри Инг.

"CUFTA обеспечивает условия доступа к рынкам, более предсказуемую и прозрачную торговую среду. Так, по результатам 2021 года объем экспорта украинских товаров в Канаду вырос почти вдвое – с 81,3 до 160,1 миллиона долларов США. Глобальные изменения на международных рынках требуют актуализации CUFTA. Украинский и канадский бизнес прежде всего заинтересован в сфере услуг, электронной торговли, телекоммуникациях, защите окружающей природной среды. Мы должны обеспечить равные возможности для международной торговли, особенно – для предприятий малого и среднего бизнеса", - написала она.

По ее словам, приоритет команды правительства и Офиса президента – в усилении сети стратегических партнеров Украины и наполнении партнерства "живыми проектами" для реального сектора экономики.

Читайте такжеУкраина рассчитывает подписать "промышленный безвиз" с ЕС в 2022 году - ШмыгальКак сообщал УНИАН, Кабинет министров в течение этого года планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией, Тунисом и Иорданией, а также обновить торговое соглашение с Соединенными Штатами Америки.

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