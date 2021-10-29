Подписание может состояться во время заседания Совета стратегического сотрудничества.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина и Турция могут подписать соглашение о зоне свободной торговли в феврале 2022 года.

Об этом говорится в статье Кулебы для американской неправительственной организации Atlantic Council.

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Глава МИД отметил, что в следующем году Украина и Турция будут отмечать 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами.

В этой связи планируется провести следующее заседание Совета стратегического сотрудничества под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сейчас готовится ряд соглашений и документов для будущего стратегического совета в следующем году. Обе стороны видят встречу в феврале 2022 года как возможность наконец подписать долгожданное турецко-украинское соглашение о зоне свободной торговли после лет проведенных переговоров", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что как только соглашение вступит в силу, оно существенно укрепит уже сильные торговые связи между двумя странами и будет способствовать установлению новых бизнес-связей.

Турция и зона свободной торговли:

В марте 2016 года Украина и Турция возобновили переговоры о зоне свободной торговли, которые были прекращены в 2013 году.

В ноябре 2018 года президент Турции заявил, что работа по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной должна завершиться до конца года. "Мы верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели – торговый баланс в $10 млрд", - сказал он.

В 2018 году товарооборот между странами составил около $4 млрд.

В 2020 году товарооборот между Турцией и Украиной составил $5 млрд.

В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что товарооборот между Украиной и Турцией должен увеличиться до $10 млрд.

В апреле 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились проанализировать все спорные моменты на пути подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами.

Автор: Виталий Саенко