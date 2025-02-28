Некоторые тарифные планы за последний год подорожали вдвое, а иногда и втрое, отметил эксперт.

Стоимость тарифов мобильной связи корректируют примерно раз в год. Вместе с изменением стоимости обновляется их наполнение. Об этом говорится в статье УНИАН.

"Чтобы поддерживать качество сети в условиях возросшего спроса, сеть требует расширения емкости и дополнительных капиталовложений. Это обуславливает не только увеличение ценника, но и наполнение тарифа - большего количества гигабайт, доступных в подключенном пакете. Как правило, каждая линейка тарифов пересматривается ориентировочно раз в год", - сказали в Vodafone.

При этом, по словам пресс-службы мобильного оператора lifecell, недавний пересмотр тарифов позволит компании и в дальнейшем инвестировать в улучшение сети, строительство новых базовых станций и расширение емкости и освоение новых частот.

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"Дальнейший рост стоимости услуг мобильной связи пока невозможно спрогнозировать, все будет зависеть от объемов повреждения инфраструктуры оператора в результате российской агрессии, экономической ситуации в стране, в частности от стоимости электроэнергии, топлива, аренды, налогов и других факторов, влияющих на себестоимость услуг", - рассказали в lifecell.

В свою очередь эксперт в вопросах коммуникаций Александр Глущенко отметил, что в некоторых тарифных планах цены выросли в два, а то и три раза за последний год. В то же время он считает, что мобильные операторы вряд ли и в дальнейшем будут существенно повышать цены.

"Есть ожидания, что мобильные операторы существенно больше не будут поднимать стоимость тарифов. Если принимать во внимание соотношение стоимости услуг относительно доходов населения, то все последующие увеличения будут приводить к уменьшению спроса на услуги операторов, отказов от второй сим-карты, требований перевести на более дешевый тарифный план или смену поставщика услуг через сервис MNP", - отметил эксперт.

Стоимость мобильной связи в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, мобильный оператор Vodafone с 30 января 2025 года повысил стоимость некоторых тарифных планов. Также изменились условия в некоторых пакетах услуг, в частности увеличился объем интернета.

22 января стало известно, что третий по количеству абонентов в Украине оператор мобильной связи lifecell также увеличит стоимость тарифов. Причиной поднятия тарифов тогда назвали рост стоимости электроэнергии.

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