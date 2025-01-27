Повышение стоимости необходимо из-за роста затрат на поддержку и развитие сети.

Мобильный оператор Vodafone с 30 января 2025 года повысит стоимость некоторых тарифных планов. Рост цены будет колебаться от 40 до 70 грн. Также изменятся условия в некоторых пакетов услуг, в частности, увеличится объем интернета. Об этом говорится на сайте мобильного оператора Vodafone.

Vodafone SuperNet Start вырастет с 200 грн до 260 грн/мес. В то же время увеличится объем интернета - с 20 до 25 ГБ.

Vodafone SuperNet Pro вырастет с 280 грн до 340 грн/мес. "Если у вас подключена услуга "Год без абонплат", стоимость тарифа не изменится до окончания срока ее действия. Вы сможете подключить "Год без абонплат" снова", - говорится в сообщении.

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Vodafone SuperNet Unlim вырастет с 410 грн до 470 грн/месяц. В то же время увеличится объем интернета на максимальной скорости - с 80 до 100 ГБ.

Joice Pro 2023 вырастет с 260 грн до 320 грн/4 недели.

Joice Max 2023 вырастет с 330 грн до 390 грн/4 недели. В то же время увеличится объем интернета - с 50 до 60 ГБ.

Vodafone SuperNet Start 2019 вырастет со 195 грн до 260 грн/мес. В то же время увеличится объем услуг: интернета - с 18 до 25 ГБ, минут по Украине - со 120 до 200 мин.

Joice вырастет с 200 грн до 260 грн/мес. В то же время увеличится объем интернета - с 18 до 25 ГБ.

Vodafone Light+ вырастет со 145 грн до 185 грн/4 недели. В то же время увеличится объем интернета - с 10 до 14 ГБ.

Turbo 2023 вырастет со 180 грн до 250 грн/4 недели. В то же время увеличится объем интернета на максимальной скорости - с 20 до 25 ГБ.

Joice Start 2023 вырастет с 200 грн до 260 грн/4 недели.

Как пояснили в компании, повышение стоимости необходимо из-за роста расходов на поддержку и развитие сети.

Мобильная связь в Украине - последние новости

22 января третий по количеству абонентов в Украине оператор мобильной связи lifecell заявил о планах поднять стоимость тарифов. Причина увеличения цены заключается в росте стоимости электроэнергии, сообщил CEO группы компаний DVL ("Датагруп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба.

24 января стало известно, что Антимонопольный комитет (АМКУ) получил заявку от крупнейшей телекоммуникационной компании Украины "Киевстар" на покупку сервиса такси Uklon. Позже украинский оператор "Киевстар" подтвердил свое намерение приобрести сервис вызова авто Uklon.

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