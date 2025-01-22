Причина увеличения стоимости тарифа заключается в росте стоимости электроэнергии.

Третий по количеству абонентов в Украине оператор мобильной связи lifecell планирует поднять стоимость тарифов.

"К сожалению, вынужденное изменение цен для существующих абонентов будет. Оно пройдет уже в феврале", - сообщил CEO группы компаний DVL ("Датагруп", "Воля" и lifecell) Михаил Шелемба в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, причиной поднятия тарифов является рост стоимости электроэнергии.

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"Рост стоимости электроэнергии почувствовали все операторы. За прошлый год она выросла почти вдвое. На этот год мы закладываем 2,3 млрд грн расходов на это", - отметил Шелемба.

Он также отметил, что пересмотр цен не будет касаться новых клиентов, которые перенесли свой номер в lifecell с декабря. Они имели возможность зафиксировать стоимость тарифа до конца года.

"Последний раз для существующих абонентов цена росла почти полтора года назад, и то не для всех, а лишь для 15% базы", - добавил CEO компании.

Мобильная связь в Украине - последние новости

Украинцы тратят на связь больше европейцев. Соотношение тарифа на мобильный интернет к валовому национальному доходу на душу населения в Украине в 2023 году составило 1,36%, что является одним из самых высоких показателей среди стран Европы и уступает только Албании.

В январе 2025 года компания "Укртелеком" увеличила тарифы на услуги фиксированной телефонной связи и проводного радио для физических лиц.

В течение 2024 года более 340 тысяч украинцев сменили мобильного оператора с сохранением номера телефона. Большинство номеров от других операторов было перенесено в lifecell - более 269 тысяч номеров.

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