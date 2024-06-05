Есть несколько простых правил, которые спасут ваш кошелек.

Бойлеры в Украине достаточно популярны, ведь с их помощью можно было экономить за счет дешевой электроэнергии, но ситуация изменилась с повышением тарифов на свет.

В Yasno дали несколько советов, как экономить свет с бойлером.

Отмечается, что семья из трех человек в среднем использует до 200 киловатт-часов в месяц. В этом случае оптимальным вариантом, по мнению экспертов, будет бойлер емкостью – 50-60 литров с классом эффективности А/А+ и выше.

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Как правильно пользоваться бойлером для экономии электроэнергии:

установить температуру нагрева на 55 градусов;

запрограммировать включение/выключение бойлера через "умную" розетку;

при наличии "умной" розетки и двухзонного счетчика с 23:00 до 7:00 за электроэнергию можно платить вдвое дешевле;

чистить и удалять накипь в бойлере.

Нужно ли выключать бойлер для экономии

Если бойлер современный, то выключать его из розетки нет никакого смысла, ведь на новый нагрев воды уйдет больше электричества чем на поддержание температуры.

Повышение тарифа на свет - главные новости

С 1 июня тариф на свет для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что нынешний тариф позволит продолжать ремонт в энергосистеме.

Позже в Пенсионном фонде отметили, что в связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии пересчитают автоматически.

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