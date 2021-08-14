Из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами. 500 тонн херсонских арбузов в порту Голой пристани грузили целый день.
Как говорится в сюжете ТСН, сорт один - полосатый херсонский.
Баржу загрузили три фермера. Говорят, нынешний урожай из-за прохладной весны на 20% меньше предыдущих лет. Кроме того, бахчи пришлось частично пересевать из-за обильных дождей, поэтому цены на ягоду будут выше.
На рынках они будут стоить - до 5 грн 60 копеек за килограмм. А в магазинах - до 6.
"Баржа 2021. 13 августа пятый год подряд отправляем баржу с арбузами", — рассказал на своей странице в Facebook один из участников проекта по переправке херсонских арбузов в Киев, фермер Александр Синенко.
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Арбузы, которые направляются в Киев, выращены в селе Чулаковка, Скадовского района, Херсонской области. Купить их можно будет в сети столичных супермаркетов.
Традиционно херсонские арбузы появляются в Киеве накануне Дня Независимости. В дороге ягоды обычно проводят от нескольких дней до недели.
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