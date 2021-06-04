Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о развитии отечественной авиастроительной отрасли на ближайшие годы.
Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов.
"Вы знаете, что недавно было 75 лет предприятию "Антонов". Президент уделяет очень большое внимание и было принято решение о развитии авиастроительной отрасли Украины на ближайшие годы", - сказал он.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании создать государственную авиакомпанию с самолетами, которые будут производиться государственным предприятием "Антонов".
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