Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы к концу декабря.

Raiffeisen Bank International - последний из крупных иностранных банков, сохраняющих полноценное присутствие в России, - снова откладывает уход с российского рынка.

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль напомнил, что RBI планировал выделить свой российский бизнес из группы к концу декабря, пишет Reuters.

По его словам, выделение российского бизнеса в отдельную структуру до 31 декабря "крайне маловероятно", поскольку банк по-прежнему рассматривает сценарий продажи.

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Хотя сделка по продаже банка, который входит в топ крупнейших в России по размеру активов и включен в перечень системно значимых, потребует многочисленных разрешений регулирующих органов, это "ясный и, возможно, более простой путь", заявил Штробль.

Он добавил, что "существенный прогресс" достигнут по обоим вариантам ухода из России - и по продаже бизнеса, и по выделению его в отдельную структуру.

Уход Raiffeisen из России - детали

Австрийская банковская группа Raiffeisen обещала покинуть российский рынок с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако по состоянию на 5 мая 2023 года с начала года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

Банк официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР", после чего Украина официально внесла его в список международных спонсоров войны.

В мае 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Raiffeisen решил избавиться от своего российского подразделения. Сообщалось, что Raiffeisen Bank International готовится передать российский бизнес акционерам после нескольких месяцев безуспешных попыток найти покупателя.

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