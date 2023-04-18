Элитная водка Absolut теперь сможет попасть в Россию только контрабандой, которую в РФ недавно узаконили.

Шведскую премиальную водку Absolut не будут поставлять в Россию. Такое решение приняла компания-производитель через неделю после того, как объявила о планах начать эти поставки.

Как пишет Reuters, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, шведская The Absolut Company прекратила поставки своей продукции в Россию. Однако на прошлой неделе стало известно, что компания решила возобновить поставки "в количестве, которое может поддержать местных сотрудников и обеспечить экономическую устойчивость местных предприятий".

После этого на компанию обрушился шквал критики внутри самой Швеции, что вынудило производителя отступить. И снова заявляется, что это сделано в интересах сотрудников.

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"Мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", – заявили в корпорации Pernod Ricard, которая владеет шведским водочным производством.

При этом производитель признает, что водка Absolut все равно будет поставляться в Россию, но уже нелегально и без их контроля – через так называемый "параллельный импорт", который в РФ узаконили на уровне государства.

Санкции против России

Накануне стало известно, что крупнейший банк Кипра начал принудительно закрывать счета для всех россиян, которые не живут постоянно на острове. Таким образом для россиян закрылся их самый главный офшор.

Чтобы удержать в России западные бренды, российские власти ввели "налог на выход". Однако некоторые компании готовы показать, что репутация для них дороже денег. Так, крупнейший американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems просто уничтожил в России свои материально-производственные запасы.

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