Вице-президент бренда Absolut Паула Эрикссон заявила, что компания "придерживается санкционных ограничений ЕС".

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, французская компания Pernod Ricard возобновила поставки водки бренда Absolut на российский рынок.

Вице-президент бренда Absolut Паула Эрикссон заявила, что компания "придерживается санкционных ограничений ЕС", сообщает Kristianstadsbladet.

По ее словам, продукция поставляется в Россию "в объеме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным компаниям экономическую устойчивость".

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Эрикссон отметила, что после вторжения РФ в Украину Pernod Ricard "действовала с учетом интересов своих сотрудников как в Украине, так и в РФ".

Ситуация с водкой в России

Поставки Absolut на территорию агрессора были прекращены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По итогам года войны в Украине продажи продовольственных товаров сократились на 2,4%. Падение розничных продаж в России в 2022 году затронуло все группы товаров повседневного спроса, кроме одной - алкоголя.

За год объемы реализации алкоголя выросли не только в деньгах (на 11,2%), но и в литрах (на 0,7%). Резко вырос спрос на крепкий алкоголь: продажи водки увеличились на 2,4%, бренди - на 7,6%, джина - на 41%.

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