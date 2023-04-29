Из-за начала сезонных работ в течение недели после Пасхи, с 17 по 23 апреля, суммарно в Польшу заехали больше украинцев, чем в прошлом году.

На Пасхальные праздники с 1 по 16 апреля в Украину из Польши заехали 477,2 тыс. украинцев, что на 54% больше, чем в прошлом году. Однако из-за начала сезонных работ в течение недели после Пасхи, с 17 по 23 апреля, суммарно в Польшу заехали больше украинцев, чем в прошлом году.

Такие данные УНИАН передали в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на Пограничную службу Польши. Как говорится в сообщении, в этом году в Польшу выехали 192 тыс. украинцев, а в 2022 году – 148,9 тыс.

"Обычно, украинцы, работающие в Польше, массово едут в Украину трижды в год – на Пасху, Рождество и в конце августа, что связано со сбором урожая. Чтобы посмотреть, как меняются планы украинцев за рубежом, мы выбрали для анализа двухнедельный период накануне Пасхи. Конечно, в апреле прошлого года опасность ощущалась особенно остро и если в Польшу ехали преимущественно женщины и дети, то в обратном направлении в Украину возвращались в основном мужчины, чтобы встать на защиту страны", - говорится в сообщении.

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"Мы связываем это с началом сезонных работ. Если в прошлом году в Польшу ехали преимущественно из соображений безопасности, то сейчас причины изменились - люди едут для того, чтобы заработать деньги и вернуться в Украину. Осенью этого года количество запросов на работу достигло довоенных показателей", – говорится в сообщении.

В конце весны самыми популярными сезонными вакансиями являются работа в теплицах, в ресторанной сфере, традиционно на упаковке мясной и рыбной продукции. Также в последнее время вырос спрос на работников в сфере производства яхт. Обычно, работая на простых работах, не требующих знания языка или высокой квалификации, можно рассчитывать на зарплату около 1 тыс. долларов в месяц в зависимости от количества рабочих часов. В целом, на рынке трудоустройства в Польше изменилась тенденция: если в прошлом году свободных вакансий для женщин почти не было, то в этом году работодатели демонстрируют конкуренцию за работниц из Украины.

Украинцы в Польше

По состоянию на 11 апреля 2023 года более 11 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей с начала полномасштабной войны. По последним данным, живут в Польше около 2 миллионов беженцев, 739 тысяч из них уже трудоустроены.

10% украинцев в Польше уже выучили язык в совершенстве, 30% – могут свободно общаться. Еще 50% учат язык, но это дается тяжело. 10% украинцев не собираются учить польский.

По состоянию на конец марта 2023 года количество беженцев в Польше, которые не планируют возвращаться в Украину, выросло вдвое и достигло 40%. 55% украинцев планируют вернуться в Украину, 7% – переехать из Польши в другую страну. 82% тех, кто планирует возвращаться, собираются сделать это после завершения войны, 8% весной, 6% – летом, 4% – осенью.

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