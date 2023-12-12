Пользователи имеют возможность получить посылку в почтомате "Новой почты" даже при отсутствии интернета и связи. Непосредственно почтоматы работают без интернета, рассказали в "Новой почте".
В месте, где есть интернет-связь, нужно выполнить такой алгоритм:
- зайти в мобильное приложение компании;
- выбрать необходимую электронную накладную или создать новую;
- убедиться, что отправка оплачена или же оплатить посылку;
- оставить приложение открытым.
Также нужно придерживаться определенного перечня действий непосредственно возле почтомата:
- убедиться, что Bluetooth включен;
- дождаться соединения с почтоматом;
- далее открыть ячейку, забрать или положить посылку и подтвердить это в приложении.
Отсутствие связи и интернета "Киевстар"
Во вторник, 12 декабря, в работе украинского оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой – отсутствует мобильная связь и интернет, не работает сайт оператора. Как стало известно впоследствии, проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки на инфраструктуру оператора.
В Минцифры при этом отмечают, что национальный роуминг не работает, потому что "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.
В компании "Киевстар" заявили, что не могут сказать, сколько нужно времени для восстановления системы после масштабной хакерской атаки. Цель киберпреступников – уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи. В Киевстаре уверяют, что утечки персональных данных нет, потому что они находятся на других элементах инфраструктуры.