По данным "Новой почты", нужно придерживаться определенного алгоритма действий.

Пользователи имеют возможность получить посылку в почтомате "Новой почты" даже при отсутствии интернета и связи. Непосредственно почтоматы работают без интернета, рассказали в "Новой почте".

В месте, где есть интернет-связь, нужно выполнить такой алгоритм:

зайти в мобильное приложение компании;

выбрать необходимую электронную накладную или создать новую;

убедиться, что отправка оплачена или же оплатить посылку;

оставить приложение открытым.

Также нужно придерживаться определенного перечня действий непосредственно возле почтомата:

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убедиться, что Bluetooth включен;

дождаться соединения с почтоматом;

далее открыть ячейку, забрать или положить посылку и подтвердить это в приложении.

Отсутствие связи и интернета "Киевстар"

Во вторник, 12 декабря, в работе украинского оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой – отсутствует мобильная связь и интернет, не работает сайт оператора. Как стало известно впоследствии, проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки на инфраструктуру оператора.

В Минцифры при этом отмечают, что национальный роуминг не работает, потому что "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.

В компании "Киевстар" заявили, что не могут сказать, сколько нужно времени для восстановления системы после масштабной хакерской атаки. Цель киберпреступников – уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи. В Киевстаре уверяют, что утечки персональных данных нет, потому что они находятся на других элементах инфраструктуры.

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