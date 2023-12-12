В течение нескольких часов оператор сможет сообщить о сроках восстановления сети. Другие операторы получили большую нагрузку на свои сети.
"Я надеюсь, что "Киевстар" в течение нескольких часов восстановит сеть или уже сообщит о конкретных сроках когда это будет сделано", - сообщил вице - премьер по восстановлению-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на итоговой встрече команды Минвосстановления с главами дипмиссий и общественностью.
По его словам, важно следить за информацией которую сейчас предоставляет "Киевстар", поскольку сейчас они пока не называют конкретных терминов.
Также он прокомментировал сбои у другого оператора – Vodafone. По его мнению, этот оператор просто набирает на себя нагрузку миллионов абонентов, которых обслуживал "Киевстар".
"Конечно на их сеть поступает очень большая нагрузка и им становится сложнее", - добавил вице-премьер.
Сбой в работе Киевстар - главные новости
12 декабря в работе украинского оператора Киевстар произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщали об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора. Позже стало известно, что причиной массового технического сбоя стала хакерская атака на ядро сети.
В Минцифры отметили, что национальный роуминг не работает, потому что "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.
В свою очередь гендиректор "Киевстар" Александр Комаров заявил, что цель киберпреступников - уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи, и им это частично удалось.