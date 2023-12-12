Сегодня утром в работе украинского оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой.

В течение нескольких часов оператор сможет сообщить о сроках восстановления сети. Другие операторы получили большую нагрузку на свои сети.

"Я надеюсь, что "Киевстар" в течение нескольких часов восстановит сеть или уже сообщит о конкретных сроках когда это будет сделано", - сообщил вице - премьер по восстановлению-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на итоговой встрече команды Минвосстановления с главами дипмиссий и общественностью.

По его словам, важно следить за информацией которую сейчас предоставляет "Киевстар", поскольку сейчас они пока не называют конкретных терминов.

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Также он прокомментировал сбои у другого оператора – Vodafone. По его мнению, этот оператор просто набирает на себя нагрузку миллионов абонентов, которых обслуживал "Киевстар".

"Конечно на их сеть поступает очень большая нагрузка и им становится сложнее", - добавил вице-премьер.

Сбой в работе Киевстар - главные новости

12 декабря в работе украинского оператора Киевстар произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщали об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора. Позже стало известно, что причиной массового технического сбоя стала хакерская атака на ядро сети.

В Минцифры отметили, что национальный роуминг не работает, потому что "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.

В свою очередь гендиректор "Киевстар" Александр Комаров заявил, что цель киберпреступников - уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи, и им это частично удалось.

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