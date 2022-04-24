Дорогие машины не могут отправить в РФ из бельгийского порта.

В бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций, введенных против России, застряли около 8 тысяч люксовых автомобилей, в частности, последние модели Mercedes, Cadillac и Lexus.

Машины должны были отправить в РФ, но они подпали под запрет на экспорт предметов роскоши - их стоимость превышает 50 тысяч евро, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения директора автомобильного терминала Зебрюгге Марка Адриансенса.

Собеседник не сообщил, кому принадлежат люксовые авто, которые застряли в порту.

Журналисты узнали, что машины в первую неделю апреля доставили в Зебрюгге из Азии. Возможно, авто реализуют на разных рынках.

Из порта также не могут отправить еще ряд товаров, попавших под санкции.

Стоит отметить, что через Зебрюгге в год проходит более двух миллионов машин, это один из крупнейших европейских портов для переправы транспортных средств.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля ворвалась в Украину. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Мариуполе, Николаеве, Херсоне, Одессе и Львове. Украинские военнослужащие давали противнику достойный отпор.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, наказали РФ за широкомасштабное вторжение в Украину - ввели ряд пакетов санкций.

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