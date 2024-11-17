В зоне риска в первую очередь бизнес в селах и поселках, где нет стабильного интернета.

Кроме повышения налогов бизнесу грозит другая беда. Значительная часть предпринимателей будут вынуждены прекратить работу, начиная с 1 января, если Кабмин срочно не внесет изменения в собственное постановление двухлетней давности. Об этом предупреждает народный депутат, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она отметила, что постановление Кабмина от 29 июля 2022 года №894 обязывает всех предпринимателей (кроме упрощенцев I группы, выездной торговли и тех, кто торгует в районе проведения военных (боевых) действий) обеспечить возможность безналичных расчетов с клиентами, начиная с 1 января 2025 года.

"Налоговая не забывает напоминать о строгом соблюдении этих требований. Вот только без интернета проведение безналичных расчетов невозможно. Доступ к фиксированному интернету имеет не более 60-65% населенных пунктов", - объясняет Южанина сущность проблемы.

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Народная избранница призвала срочно внести изменения в упомянутое постановление правительства, чтобы не подвергать предпринимателей штрафам.

"Следует разобраться наконец с работой провайдеров в сельской местности и делать все возможное, чтобы интернет там, где он был, оставался", - добавила она.

Другие экономические новости Украины

Как писал УНИАН, с начала российского вторжения цены на недвижимость в Украине сильно изменились. В частности стоимость жилья существенно выросла в относительно безопасных регионах, а в Киеве и прилегающих населенных пунктах цены осталась стабильно высокой.

Также мы рассказывали, что Еврокомиссия прогнозирует рост экономики Украины на 3,5% в текущем году и на 2,8% в 2025 году. Более существенные темпы роста экономисты ожидают только после прекращения активных боевых действий.

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