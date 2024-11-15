В Киеве и близлежащих населенных пунктах цены остаются стабильно высокими.

С начала российского вторжения цены на недвижимость в Украине в разрезе регионов сильно изменились: выросла стоимость в относительно безопасных, а в Киеве и близлежащих населенных пунктах цены остаются стабильно высокими.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании OLX Недвижимость. Что касается однокомнатных квартир в новостройках, то по состоянию на конец октября на первичном рынке лидером является Львов с медианной стоимостью однокомнатной квартиры 2,78 млн грн ($67 300).

На втором месте Ужгород - 2,68 млн грн ($64 880), на третьем - Киев, 2,55 млн грн ($61 700). Неожиданно на четвертом месте оказалось Ровно, с медианной ценой в 2,28 млн гривен ($55 200), что выше Днепра, который занимает пятое место - 2,18 млн грн ($52 800).

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Что касается цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке, здесь первенство за Киевом - 2,8 млн гривен ($67 800). Следом идет село-спутник столицы Софиевская Борщаговка - 2,22 млн грн ($53 700). Лишь на третьем месте Львов - 2,06 млн грн ($49 900). На четвертом месте Ирпень - 1,77 млн грн ($42 800), а на пятом - Винница, 1,69 млн грн ($40 900).

Аналитики OLX Недвижимость проанализировали также цены на дома, и четыре из пяти призовых мест занимают населенные пункты в Киевской области.

Самые дорогие дома продают в элитном поселке Козин - 39,1 млн грн ($946 600). На втором месте село Ходосовка - 12,7 млн грн ($293 000).

В самом Киеве медианная стоимость дома 8,2 млн грн ($198 500). На четвертом месте село Гатное - 6,81 млн грн ($164 600). Единственный представитель из другой области - Львов. Медианная стоимость дома здесь составляет 6,77 млн грн ($163 000).

"Несмотря на войну, недвижимость в Киеве и близлежащих городах и селах остается одной из самых дорогих в Украине. Существенно выросла стоимость жилья на западе, зато в крупных городах с востока квартиры подешевели как на первичном, так и на вторичном рынках", - говорится в исследовании.

Недвижимость в Украине

По словам директора по продажам строительной компании GAZDA Марианы Бигунец, в случае новой возможной волны веерных отключений, по предварительной оценке, спрос на первичном рынке может упасть в среднем на 50%.

Вместе с тем такое сокращение можно считать временным - ожидаемо спрос может вернуться к предыдущим показателям сразу после относительной стабилизации энергетики.

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