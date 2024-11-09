В парламенте ожидают подписание президентом закона об увеличении налогов, отметила народная избранница.

Верховная Рада Украины может еще раз повысить налоги.

Парламент может взяться за повышение налогов в конце 2024-го или в 2025 году, рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в комментарии "Новости.LIVE".

Политик отметила, что ВР в первом чтении приняла госбюджет на следующий год, а второе, по ее мнению, должно состояться в конце ноября (всего чтений три).

Видео дня

"Бюджет несбалансирован из-за того, что мы ожидаем подпись президента под законом об увеличении налогов. Нам надо где-то взять 120 миллиардов, которые уже есть в проекте бюджета на армию, но не подкреплены повышением налогов", - сказала народная избранница.

Депутат также спрогнозировала, когда Рада может снова рассматривать вопрос о повышении налогов:

"И я думаю, что мы еще, к сожалению, вернемся к следующей итерации повышения налогов, возможно, в конце этого года или уже в следующем году".

Важные новости Украины - что сообщалось

10 октября парламент принял закон об историческом повышении налогов в Украине. Документ поддержали 247 нардепов.

В частности, документом предусмотрено повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% и установление военного сбора для физических лиц-предпринимателей, которые платят единый налог первой, второй и четвертой групп на уровне 10% от суммы минимальной месячной зарплаты. Сейчас "минималка" составляет 8 000 гривень, следовательно, нужно будет заплатить 800 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: