Прогнозируется, что инфляция вырастет до 9,2% в 2025 году из-за стремительного роста расходов на энергоносители и заработных плат.

В Еврокомиссии прогнозируют, что рост экономики Украины вырастет до 3,5% в этом году, а затем снизится до 2,8% в 2025 году, при этом условия для восстановления появятся не ранее 2026 года. Об этом говорится в прогнозе Европейской комиссии.

"Несмотря на продолжающиеся и усиленные атаки на критически важную инфраструктуру, экономика Украины пока остается чрезвычайно устойчивой. Ожидается, что благодаря восстановлению экспортного потенциала, высоким расходам на оборону и восстановлению спроса домохозяйств рост достигнет 3,5% в 2024 году, а затем снизится до 2,8% в 2025 году", - говорится в документе.

Учитывая активизацию военных действий, по прогнозам, восстановление наберет обороты только в 2026 году. Прогнозируется, что инфляция вырастет до 9,2% в 2025 году из-за стремительного роста расходов на энергоносители и заработных плат, но должна снизиться в 2026 году, поскольку давление со стороны предложения уменьшится. Ожидается, что постоянное давление расходов будет удерживать государственный дефицит на высоком уровне в течение прогнозируемого периода.

Видео дня

В Еврокомиссии отмечают, что экономика Украины продолжала демонстрировать устойчивость в 2024 году, несмотря на чрезвычайно сложные условия, вызванные усилением захватнической войны со стороны России, с массовым разрушением энергетической инфраструктуры и нехваткой рабочей силы, что отягощало экономическую деятельность.

Сообщается, что в первой половине 2024 года реальный ВВП вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря стабильным экспортным показателям, поддержанным стабилизацией черноморских экспортных маршрутов, ослаблением инфляции и увеличением инвестиций.

При этом ожидается, что продолжение войны помешает экономическому росту в 2025 году, а условия для постепенного увеличения усилий по раннему восстановлению будут созданы позже, чем предполагалось ранее - начиная с 2026 года.

В результате прогнозируется, что рост реального ВВП замедлится в 2025 году, поскольку ограничения ресурсов, в частности нехватка рабочей силы, ограничение экспортных возможностей и дефицит энергии, будут создавать растущее давление на экономическую активность после восстановления, которое наблюдалось в 2024 году.

"Этот прогноз имеет чрезвычайно высокую неопределенность, риски в значительной степени склонены в сторону ухудшения. Дальнейшая эскалация конфликта может привести к повышению стоимости ресурсов, дополнительной потере производственных мощностей и дальнейшему увеличению количества перемещенных лиц", - говорится в прогнозе.

Также в Еврокомиссии ожидают роста инфляции после ее снижения в 2023 - первой половине 2024 года. Однако с июня 2024 года инфляция снова начала ускоряться, частично из-за резкого роста стоимости электроэнергии в результате атак на инфраструктуру и значительного роста заработной платы вследствие нехватки рабочей силы.

"Несмотря на то, что инфляционное давление, как ожидается, будет сохраняться в ближайшей перспективе, прогнозируется, что оно постепенно уменьшится с 2025 года, поскольку ограничение цен на энергоносители и инвестиции в производство энергии, вероятно, уменьшат сбои в поставках. Соответственно, прогнозируется, что инфляция вырастет до 9,2% в 2025 году, а затем замедлится до 7% в 2026 году", - сказано в документе.

Экономические прогнозы для Украины

МВФ в октябре сделал прогноз по государственному долгу Украины. В Фонде считают, что в 2025 году этот показатель составит более 100% валового внутреннего продукта.

Также Фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Отметки в 50 гривен доллар достигнет в 2028 году, то есть на год позже, чем прогнозировалось ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: