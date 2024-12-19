Отмечается, что центробанк РФ может еще больше поднять процентную ставку.

В течение более чем двух лет военная экономика России подпитывала потребительские расходы и увеличивала прибыль компаний. В последнее время война привел к росту инфляции и процентных ставок, ударив по прибыли компаний.

Издание The Wall Street Journal пишет, что вместо того, чтобы винить войну во враждебной бизнес-среде, российская деловая элита возлагает свое недовольство на главу центрального банка РФ. Эльвира Набиуллина, пытаясь сдержать инфляцию, подняла ключевую процентную ставку до рекордного уровня, в результате чего стоимость заемных средств резко возросла.

"Элита борется за выживание, и хотя она сохраняет верность Путину, недовольство растет", - говорит Александра Прокопенко, бывший сотрудник российского центробанка. "Набиуллина стала удобной мишенью".

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Базовая процентная ставка в России установлена на уровне 21%, и ожидается, что 20 декабря центробанк снова повысит ее, но инфляция остается на высоком уровне - около 9%. Резкий рост цен на сливочное масло привел к кражам продукта в супермаркетах. Цены на водку тоже подскочили.

В кабинетах директоров российских компаний, где процентные ставки и инфляция растут одновременно, маржа сокращается по мере роста расходов. МТС, крупнейший российский оператор мобильной связи, недавно объяснил падение чистой прибыли в третьем квартале почти на 90% ростом расходов, связанных с обслуживанием процентных платежей. Роснефть, крупнейший российский производитель нефти, в прошлом месяце заявила, что будет вынуждена отложить модернизацию своих НПЗ, ссылаясь на высокие процентные ставки.

Растут и опасения по поводу волны банкротств. По данным отраслевой ассоциации, более 200 торговых центров в России находятся под угрозой банкротства из-за растущей долговой нагрузки. Почти треть российских грузоперевозчиков заявили, что опасаются банкротства в 2025 году.

Сергей Чемезов, возглавляющий российский государственный оборонный конгломерат "Ростех", назвал уровень процентных ставок "серьезным тормозом для дальнейшего промышленного роста".

При этом олигарх Олег Дерипаска, в начале года потребовал снизить "порабощающую" ставку до 5%, чтобы страна "могла дышать".

В связи с нарастающей реакцией на Набиуллину некоторые призывают к ее отставке. Путин пока остается в стороне, призывая лидеров бизнеса не ограничиваться монетарной политикой.

"Экономика - это нечто большее, чем процентная ставка", - заявил он.

Наблюдатели говорят, что российский президент, прекрасно помнящий глубокий экономический кризис 1990-х годов, когда инфляция резко возросла, скорее всего, отдаст приоритет ценовой стабильности.

"Набиуллина пользуется полной поддержкой Путина. Она может даже довести российскую экономику до рецессии, если потребуется контролировать инфляцию", - говорит Янис Клюге, экономист в Немецком институте международных отношений и безопасности.

"Российский бизнес и бюрократы работают с крайне коротким горизонтом планирования", - говорит Прокопенко. "Если бы у них была дорожная карта, скажем, на 2026 или 2030 год, они, возможно, были бы готовы терпеть краткосрочные трудности, включая политику Набиуллиной по снижению инфляции. Но без такой долгосрочной перспективы разочарование нарастает".

Экономика России - последние новости

Аналитики считают, что Россия не сможет вести войну очень долго, но и ее окончание может стать шоком для российской экономики. При этом в экономическом плане бедные регионы РФ выиграли от войны, потому что большинство родственников российских солдат пролучили щедрые государственные выплаты.

На данный момент экономика России еще держится, но быстрое падение стоимости рубля свидетельствует о том, что накопленные проблемы приобретают критический характер.

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