Российские государственные банки перестали бояться западных санкций, открывая отделения в Донецкой, Луганской и других украинских областях.

Россия начала открывать отделения государственных банков во временно оккупированных городах, таких как Мариуполь, пишет Financial Times. Как заявляет издание, Кремль поощряет компании к ведению бизнеса в украинских областях, которые были захвачены с 2022 года.

Тем не менее, компании стараются избегать работы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях из-за риска новых западных санкций, что не касается двух крупнейших банков РФ — "Сбербанка" и ВТБ, отмечает медиа. По их данным, президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами российского финансового сектора заявил, что им нужно "активнее входить в эти регионы и начинать там работать".

"Все, чего вы боялись — санкции — уже произошло. Так чего бояться дальше?", - добавил лидер оккупантов. Видео дня

СМИ утверждает, что "Сбербанк", несмотря на "давление" из-за санкций, открыл 48 отделений и 130 банкоматов на юге и востоке Украины. В Мариуполе, полностью уничтоженном россиянами городе, открыто 6 мобильных отделений. По информации FT, "Сбербанк", прекративший работу в Крыму в 2014 году, вернулся на оккупированный полуостров, открыв там первый офис и новые банкоматы.

"Сбербанк уже обслужил около 70 000 человек и планирует расширять свою деятельность там", — заявляют оккупанты.

Журналисты сообщают, что ВТБ, несмотря на санкции, начнут обслуживать "клиентов" на временно оккупированных территориях к концу 2024 года. В июле банк открыл отделение в Луганске.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что большинство владельцев российского бизнеса отказываются от идеи открыться на временно оккупированных территориях Украины.

"Разумные компании туда не пойдут — это просто невыгодно. Платежеспособность там низкая, в основном остаются пенсионеры и госслужащие. Риски высоки. Даже в Крыму, где ситуация совсем иная, очень мало компаний вышло на рынок", — заявил один из представителей российского ритейла.

Временно оккупированные территории Украины

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Мариуполе прогремела серия взрывов. Советник мэра Мариуполя Андрющенко заявлял, что было попадание в области концентрации российской ПВО. Кроме того, по его словам, местные жители наблюдали и детонацию боеприпасов.

Кроме того, МИД Украины прокомментировало "выборы" РФ в Крыму и Севастополе. Там назвали эти действия "фарсом" и заявили, что этот процесс не является легитимным.

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