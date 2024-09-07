8 сентября 2024 года РФ проводит Единый день голосования, во время которого будут проходить выборы в местные органы власти.

В воскресенье, 8 сентября, Российская Федерация будет проводить так называемые "выборы" в местные органы власти в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, впрочем, волеизъявление не является легитимным. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что 8 сентября 2024 года РФ проводит Единый день голосования, во время которого будут проходить выборы в местные органы власти субъектов РФ разного уровня. Этот процесс Россия в очередной раз пытается распространить на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и город Севастополь.

"Так называемые "выборы" в Российской Федерации давно превратились в фарс, не имеют ничего общего с проявлением народовластия, а их проведение на временно оккупированных территориях Украины в нарушение норм и принципов международного права фактически делегитимизируют политическую систему России", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве Украины. Видео дня

Также отмечается, что результаты так называемых "выборов" на временно оккупированной территории АРК и городе Севастополе являются ничтожными, а сами "выборы" - нелегитимными.

"Также обращаем внимание наших международных партнеров, что представители российских оккупационных сил, действующих на временно оккупированных территориях Украины, в частности те, кто "избирается" во время так называемых "выборов", не наделены украинской стороной никакими полномочиями представлять власть Украины на любом уровне, а их вовлеченность в делегации Российской Федерации на международные мероприятия не несет никаких правовых последствий. Подчеркиваем, что все причастные к подготовке и проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - предупредили в МИД.

Ситуация во временно оккупированном Крыму - последние новости

В ВМС рассказали, что за загадочное сооружение строят россияне в оккупированном Крыму. По словам спикера Военно-морских сил ВС Украины, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, загадочное сооружение, которое российские оккупанты строят вокруг Крымского моста, может быть определенной защитой от дронов.

Как сказал спикер, в любом случае, оно - очередная преграда. Россияне всеми силами хотят сохранить для себя Крым, как плацдарм для ударов по материковой Украине.

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