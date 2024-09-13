В частности, отработали по треугольнику, в котором сконцентрировано много расчетов вражеской ПВО.

Во временно оккупированном Мариуполе ночь была тревожной. Местные в социальных сетях заявили об атаке беспилотников с моря.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ночью "хлопки" в городе и окрестностях были массированными. Было попадание в треугольнике Портовское-Рыбацкое-Мелекино.

"Зарево видят за 10 км от точки попадания в Мангуше. Так что результаты должны быть прекрасные. Особенно учитывая концентрацию расчетов ПВО в этом треугольнике", - отметил он.

Впоследствии Андрющенко отметил, что было такое попадание между Мангушем и Мариуполем. Началась массовая детонация по всем точкам.

"Такое ощущение, что за неделю решили проработать все координаты за год", - отметил Андрющенко.

Утром советник мэра добавил, что беспилотники поразили вражеские склады боеприпасов. Детонация продолжалась до 5 утра - 4 часа подряд.

Ситуация во временно оккупированном Мариуполе

Как писал УНИАН, во временно оккупированном Мариуполе партизаны попали кирпичами в "главу Мариупольского городского совета". В Мариупольском горсовете отметили, что он начал сотрудничать с российскими оккупантами сразу после захвата города.

В июле партизаны из "АТЕШ" сообщили, что уже совершили вторую диверсию на железной дороге, связывающей Ростов-на-Дону и оккупированный Мариуполь. Участники движения сожгли релейный шкаф на железной дороге возле населенного пункта Шахты.

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