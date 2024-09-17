Рада поддержала новый законопроект о публичных закупках: подробности

Принятие нового закона, в частности, является требованием ЕС и Всемирного Банка.

Верховная Рада приняла в первом чтении новый проект закона о публичных закупках. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, за законопроект проголосовали 289 народных депутатов.

"Это не изменения, а именно новый закон, который будет на замену действующего. У нас будет много предложений к закону: начиная от смет и заканчивая закрытием злоупотреблений исключениями из закона. Но это ко второму чтению", - отметил Железняк.

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Он добавил, что это является требованием ЕС и Всемирного Банка.

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан с целью обеспечения проведения эффективных публичных закупок прозрачным и конкурентным способом (в том числе для обеспечения потребностей восстановления Украины в результате полномасштабной войны), а также с целью выполнения международно-правовых обязательств Украины в сфере публичных закупок.

Отмечается, что положения нынешнего закона "О публичных закупках" требуют пересмотра с целью внедрения новых инструментов закупок и корректировки имеющихся для обеспечения проведения эффективных закупок.

Документом предлагается, в частности, регламентировать, что заказчикам запрещается осуществлять публичные закупки товаров, работ и услуг у граждан РФ, Беларуси, Ирана (кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях), а также юридических лиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством этих государств.

Также среди новаций будущего закона - определение правил и условий проведения конкурса проектов с помощью электронной системы закупок. Кроме этого, проект закона предусматривает возможность исправлять участнику в поданном им тендерном предложении в течение 24 часов несоответствия, которые могут быть в информации или документах, представленных в тендерном предложении.

Тендеры в Украине - последние новости

В январе 2023 года Кабинет министров отменил аукционы в системе Prozorro. Решение было обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за проблем с энергоснабжением. Отсутствие аукционов предполагалось до конца действия военного положения.

Однако с 19 мая 2023 года, согласно постановлению правительства, закупки в системе Prozorro по умолчанию снова начали объявляться с трехраундовым аукционом. Этот механизм позволяет заказчикам гибко реагировать на ситуации с энергоснабжением и другие форс-мажоры, связанные с войной.

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