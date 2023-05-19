В Prozorro возвращаются аукционы.

Согласно постановлению Кабмина, с 19 мая закупки в системе Prozorro по умолчанию снова объявляются с трехраундовым аукционом.

Как сообщает пресс-служба Prozorro, аукционы вернулись в опциональном виде, то есть с возможностью для заказчика провести открытые торги без аукциона, предоставив обоснование такого решения.

Как говорится в сообщении, этот механизм позволяет заказчикам гибко реагировать на ситуации с энергоснабжением и другие форс-мажоры, связанные с войной.

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"Мы ждали возвращения аукционов и уверены, что этот механизм будет оживлять конкуренцию и помогать получать лучшие предложения на торгах. А использование системы Prozorro и наших стандартов прозрачности данных усилит доверие граждан к восстановлению", — говорится в сообщении.

Война в Украине и Prozorro

Prozorro - электронная система публичных закупок, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность стать поставщиком государства.

Сфера публичных закупок регулируется Законом Украины "О публичных закупках". С 1 апреля 2016 года система Prozorro обязательна для центральных органов власти и монополистов, а с 1 августа - для всех других государственных заказчиков.

3 января 2023 года Кабмин отменил аукционы на Prozorro до конца войны. Сообщалось, что аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента полной победы Украины над Россией.

Кроме того, постановлением №1495 была отменена локализация при закупках на нужды Вооруженных Сил. То есть пикапы, грузовой транспорт, скорые и т.д. можно покупать на нужды ВСУ без требований локализации.

21 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение прозрачности в оборонных закупках. Он предусматривает обязательное обнародование в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.

Принятию закона предшествовал громкий скандал в Минобороны с закупкой питания для военнослужащих по завышенным ценам.

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