Екатерина Жирий

В августе были смягчены условия для участия в программе молодежи в возрасте до 25 лет.

Украинцы активно оформляют ипотечные кредиты по программе "еОселя", в частности, и на первичном рынке жилья.

Как рассказала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева, за последние несколько месяцев количество оформленных ипотек на строящееся жилье существенно выросло: в начале года в общем количестве выданных кредитов доля первичного рынка не превышала 2,6%, а уже на середину августа она составляла более 8,1%.

Она прогнозирует, что по итогам 2024 года общее количество кредитов, выданных для приобретения жилья на первичном рынке по программе "еОселя", может превысить 1 тысячу, что будет свидетельствовать о существенном усилении роли первичного рынка в государственной ипотечной программе.

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Эксперт также рассказала о пяти основных изменениях в программе "еОселя", вступивших в силу с 16 августа 2024 года. Это, в частности:

Смягчены условия для участия в программе молодежи в возрасте до 25 лет: первоначальный взнос по кредиту уменьшен вдвое - с 20% до 10%. Сертификаты "еВідновлення", компенсирующие убытки граждан за разрушенное и поврежденное имущество, можно использовать как первоначальный взнос по ипотечному кредиту в программе "еОселя". Условия участия в программе ВПЛ распространяется на их ближайших родственников первой степени родства. Кандидат к участию в программе потенциально может получить кредит в случае, если он не отчуждал имущество в течение 12 месяцев до подачи заявки на кредит, суммарная площадь которого вместе с площадью жилья, которое находится в собственности семьи, не превышает 52,5 м2 для семьи из одного человека и дополнительно 21 м2 на каждого следующего члена семьи. При этом не учитываются объекты жилой недвижимости, существенно поврежденные или уничтоженные в результате военных действий или расположенные на временно оккупированных территориях. Изменение ипотечных ставок: общая ставка 7% будет действовать в течение первых 10 лет, в дальнейшем она увеличивается до 10%. Ставка 3% для отдельных категорий граждан (для военнослужащих, учителей, медработников и т.д.) дается на первые 10 лет погашения кредита, в дальнейшем она увеличивается до 6%.

"Условия привлечения граждан к программе "еОселя" значительно расширились: в частности это касается снижения первоначального взноса для молодежи, а также ближайших родственников временно переселенных лиц. Однако учитывая экономические обстоятельства (в частности на рост инфляции), процентная нагрузка теоретически возрастет, что может стимулировать заемщиков к досрочному гашению кредита", - отметила Дмитриева.

Программа "еОселя" - что известно

В октябре 2022 года в Украине стартовала государственная программа льготной ипотеки "еОселя". В начале она предусматривала возможность взять ипотечный кредит под 3% годовых для четырех категорий граждан - военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.

С августа 2023 года действие программы было расширено на ряд других категорий украинцев, которым доступна ипотека под 7%. В частности, взять льготный кредит могут все граждане, которые не имеют собственного жилья или жилья, большего нормативной площади.

В январе 2024 года стало известно, что отныне по программе льготной ипотеки "еОселя" украинцы могут купить не только квартиры, но и частные дома, таунхаусы и дуплексы. Для этого жилью должно быть не более 3 лет.

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