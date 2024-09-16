Украинцам уже начислено более 2,9 млн грн по программе "Национальный кэшбек".

Первые выплаты украинцам по программе "Национальный кэшбек" начнутся с 20 октября за покупки в сентябре, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сервис работает стабильно. 1,2 миллиона украинцев присоединились к программе, 638 000+ из них активировали карты в "Дії". По производителям имеем также неплохие результаты", - отметил чиновник.

По его словам, к программе "Нацкешбек" присоединилось 963 производителя и 171+ тысяча товаров. Кроме того, уже более 2,9 миллиона гривен кэшбека было начислено украинцам.

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Министр также отметил, что технически это один из самых сложных сервисов из-за рекордного количества обмена данными между различными электронными системами - банками, производителями, ритейлами, информационными системами, налоговой, приложением и порталом "Дия".

"И главное - для расходов накопленных средств настроили антифрод-систему, чтобы оплачивать можно было только отдельные категории: коммуналку, спорт и другие услуги", - добавил министр.

Национальный кэшбек - главные новости

2 сентября в государственном приложении "Дия" начался бета-тест программы национального кэшбека, по которому при покупке товаров отечественного производителя украинцы смогут получить 10% компенсации.

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "Национальный кэшбек" является важной программой в социальном и экономическом аспектах, и должен стимулировать украинцев потреблять товары собственного производства.

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