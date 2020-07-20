Работники "Укрлендфарминга" митингуют возле Кабмина и готовятся идти к ВАКС

Участники акции протеста требуют выполнить решение суда и закрыть незаконное дело против владельца компании.

Сотрудники "Укрлендфарминга" проводят митинг возле здания Кабинета министров.

Об этом сообщает Depo.ua.

В дальнейшем протестующие планируют отправиться колонной к Высшему антикоррупционному суду и продолжить свою акцию там.

Участники акции протеста требуют выполнить решение суда и закрыть незаконное дело против владельца компании Олега Бахматюка.

Напомним, 3 июля под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры началась бессрочная акция работников "Укрлендфарминга".

2 июля работники "Укрлендфарминга" пикетировали здание Специализированной антикоррупционной прокуратуры с требованием выполнить решение суда и закрыть незаконное дело против владельца компании Олега Бахматюка.

Также Укрлендфарминг" передал 27 тысяч подписей работников компании председателю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому

Опубликовано Ukrlandfarming PLC Понедельник, 20 июля 2020 г.

Справка: 5 июня этого года Печерский районный суд Киева принял решение, которым отменил как незаконное постановление Виталия Касько, бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении уголовного дела против Олега Бахматюка. Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто по решению судов из-за отсутствия состава преступления.

А 15 апреля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в избрании для бизнесмена, экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о полученном этим банком в 2014 году стабилизационном кредите Нацбанка, что подтверждает незаконность действий НАБУ.

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