Минэкономики уже разработало проект обновленного Кодекса законов о труде.

Министерство экономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде. В январе стартует обсуждение его со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"Рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Кодексу законов о труде 1971 года. Несмотря на многочисленные изменения, этот документ больше не отвечает требованиям времени и тормозит развитие экономики. Полномасштабная война только сильнее подсветила все недостатки", – отметила министр.

По ее словам, в новом законодательстве о труде легализуют различные формы занятости: дистанционную работу, надомную, нефиксированное рабочее время. Также предусмотрена диджитализация сбора информации о работнике. Больше не нужны будут бумажные трудовые книжки.

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Также в 2024 году Минэкономики планирует реформировать подходы к государственному заказу для противодействия структурной безработице, когда безработных много, но рынок труда нуждается в других специалистах. Чтобы решить эту проблему, госзаказ в высших учебных заведениях будет сведен к минимуму. Вместо этого появится возможность оформить грант и получить желаемую профессию.

Также запланирована модернизация государственной службы занятости. Реформа предусматривает цифровизацию 90% процессов и широкую сеть партнерств.

К тому же в следующем году увеличатся объемы государственной поддержки людей и бизнеса.

Рынок труда

Уровень официальной безработицы в Украине обновил исторический минимум. Количество зарегистрированных безработных в октябре упало до 97,3 тысячи, среди которых 72,1 тысячи – женщины.

По итогам третьего квартала 2023 года среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн. если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель повысился на 22,7%.

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