С сентября прошлого года уровень заработной платы повысился почти на 23%.

По итогам третьего квартала 2023 года среднемесячная заработная плата составила 17 937 грн. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель повысился на 22,7%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В первом квартале этого года средняя заработная плата составляла почти 15 436 грн (годовой рост на 5,6%), во втором – 17 176 грн (25,2%).

В разрезе отраслей экономики в третьем квартале по размеру выплат лидирует направление информация и телекоммуникации.

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Топ-5 отраслей с самыми высокими заработными платами выглядит так:

Информация и телекоммуникации – 37 542 грн;

Финансовая и страховая деятельность – 34 189 грн;

Авиационный транспорт – 33 205 грн;

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 24 168 грн;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24 141 грн.

В то же время меньше всего в третьем квартале платили в отраслях: Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 11 373 грн; Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 11 503 грн; Образование – 12 180 грн; Почтовая и курьерская деятельность – 12 804 грн; Временное размещение и организация питания – 13 007 грн.

Зарплаты в Украине

В 2024 году Года увеличится размер "минималки", причем, произойдет это дважды. С 1 января 2024 года – "минималка" составит 7100 грн, что на 400 грн больше, чем в 2023 году (сейчас сумма равна 6800 грн). Через несколько месяцев, в апреле 2024 года минимальная зарплата вырастет еще раз – до 8000 грн.

В правительстве спрогнозировали рост зарплат украинцев следующие три года. Кабмин одобрил основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития на 2024-2026 годы.

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