По итогам прошлого года в Украине объемы товарного экспорта составили почти 100 млн тонн.

Экспорт товаров из Украины за 2023 год в стоимостном измерении упал на 18,7% - до 35,8 млрд долларов. В физических показателях объемы экспорта составили почти 100 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Поступления от экспорта в прошлом году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. Это ожидаемый и объективный результат, который стал следствием проблем в логистике. Сейчас мы медленно их решаем. Запустили альтернативный коридор в Черном море, развиваем речные перевозки на Дунае, продолжаются переговоры с польской стороной по разблокированию границы. Благодаря этому в декабре – впервые за второе полугодие мы экспортировали более чем на $3 млрд. Также в декабре мы впервые с марта экспортировали более 10 млн тонн", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Всего за 2023 год морем Украина вывезла почти на 1 млн тонн больше, чем в прошлом году. Кроме зерна, этим путем экспортируются и другие товары, в том числе металл. После запуска альтернативного морского коридора вырос экспорт изделий этой группы.

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А вот экспорт автомобильным транспортом и дальше сокращается. Главная причина - польское блокирование границ. В декабре по сравнению с ноябрем показатель упал на 18,3%. Но по итогам года потери незначительные – лишь -0,7%.

В отличие от экспорта, импорт в денежном измерении в прошлом году вырос и составил $62,2 млрд долларов. Больше всего Украина завозила топливо на $7,8 млрд, "разное" (то, что не афишируется) на $3,7 млрд, лекарственные средства на 1,7 млрд долларов, БПЛА на 681 млн долларов. Также в топ позициях импорта - автомобили, удобрения и средства защиты растений.

Кроме того, Свириденко отметила, что в прошлом году в Украине наблюдался значительный дефицит торговли товарами на сумму 26,4 млрд долларов. Его вызвали два ключевых фактора - проблемы в логистике и потребности обороны в 2023 году.

Экономика Украины во время войны

Как писал УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу 2023 года против предыдущего прогноза роста на 1-3%.

В конце декабря стало известно, что экспорт продукции по временному коридору, который ввела Украина в Черном море, в последние недели вырос почти вдвое и составил по итогам года около 13 млн тонн продукции.

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