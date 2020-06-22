Рабочие завода "Электротяжмаш" бастуют и обвиняют и.о. гендиректора Бусько в уничтожении предприятия (видео)

Работники "Электротяжмаша" обвиняют исполняющего обязанности генерального директора предприятия Виктора Бусько в доведении завода до предбанкротного состояния.

Задержки зарплат на одном из крупнейших предприятий Харькова - государственном заводе "Электротяжмаш" - стали причиной забастовки рабочих.

Как сообщил Telegram-канал "Харьков News", сотрудники госпредприятия не вышли на работу и, собравшись у административного корпуса "Электротяжмаша", обвиняют исполняющего обязанности генерального директора предприятия Виктора Бусько в доведении завода до предбанкротного состояния. Об этом пишут Українські новини.

"На "Электротяжмаше" забастовка, люди остались без зарплаты. Жалуются, что руководство все украло. Денег нет. И.о. гендиректора завода "Электротяжмаш" Бусько довел предприятие до предбанкротного состояния", - сообщил "Харьков News" с места событий.

Ранее достоянием СМИ стала оперативная управленческая отчетность предприятия, которая свидетельствует о его тяжелейшем экономическом состоянии: предприятие задолжало поставщикам и банкам-кредиторам свыше полумиллиарда гривен, его счета арестованы по судебным искам за долги, впервые за многолетнюю историю у "Электротяжмаша" возникли налоговые долги перед бюджетами, а схемы разграбления завода менеджментом стали поводами для уголовных дел и обысков, зарплаты задерживаются более чем на 2-3 месяца, долги перед сотрудниками превышают 34,2 млн гривен.

Читайте такжеОбыски на "Электротяжмаше": СМИ узнали, кто довел стратегическое промышленное предприятие до банкротства

Эксперты также констатируют серьезные проблемы и с подготовкой к работе завода в 2021 году. По состоянию на сегодняшний день "Электротяжмаш" не заключил производственных контрактов на плановый объем производства (1,9 млрд гривен), не ведется предконтрактная работа с заказчиками. В результате предприятие сможет выпустить в следующем году не более чем на 0,5-0,9 млрд гривен - это примерно в 3,5 раза ниже показателей объема производства за 2019 год.

Деятельность менеджмента "Электротяжмаша" и состояние завода создают взрывоопасную ситуацию для социально-экономической ситуации в Харькове и регионе, что может стать основанием для кадровых выводов не только в отношении и.о. гендиректора, но и председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Кучера, допустившего рост напряженности в регионе в преддверии местных выборов.

"Обращались к Кучеру, чтоб в администрации как-то вмешались и разрешили ситуацию. Однако в ХОГА лишь написали какие-то письма в Офис Президента и Кабмин. Полгода прошло и тишина. А ведь мы - государственное предприятие", - возмутился в беседе с представителем харьковского СМИ участник забастовки.

Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Многие годы предприятие входило в перечень стратегических - не подлежащих приватизации. В октябре 2019 года Министерство развития экономики передало завод "Электротяжмаш" Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины для подготовки к приватизации. Председатель ФГИ заявил, что предприятие может быть продано в первой половине 2020 года и дать старт "большой приватизации". Впоследствии Дмитрий Сенниченко отказался от своих слов и сказал, что приватизация "Электротяжмаша" потребует длительного времени. По оценкам же экономических экспертов, учитывая нынешнее состояние завода, "Электротяжмаш" может остановиться в ближайшие 4-5 месяцев.

Напомним, что заводом с конца ноября 2019 года руководит назначенный экс-премьер-министров Гончаруком и.о. гендиректора Виктор Бусько, экс-депутат Запорожского областного совета и бывший топ-менеджер предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова, по слухам, близкий к главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко и его заместителю Сергею Игнатовскому. В СМИ активно обсуждается грядущее увольнение Дмитрия Сенниченко с должности председателя ФГИ за недостаточно эффективную работу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram